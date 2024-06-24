В цьому році рекорд - велика кількість чоловіків призовного віку прагне вступити в аспірантуру.

Аномальна кількість чоловіків призовного віку вирішили податися в науку, тому вирішено змінити підходи вступу до аспірантури. Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий у Facebook.

"Не є таємницею, що в останні два роки стрімко зросла кількість чоловіків-студентів призовного віку, які раптом згадали, що їм треба друга чи третя вища освіта, аспірантура чи докторантура. Жага до знань - це чудово. Фіктивне навчання - ні. Тож змінюємо правила вступу на аспірантуру у 2024", - зазначає він.

Міністр повідомив, що єдиний вступний іспит (ЄВІ) залишається, а прохідний бал в частині тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) - 160 балів.

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"І ця частина є обовʼязковою для допуску до вступних випробувань закладу чи установи. Іноземна мова складається і є обовʼязковою для вступу до магістратури, але не є обовʼязковою для допуску до вступу до аспірантури. Однак зріз знань та загальний рівень побачимо та проаналізуємо", - написав він.

Лісовий повідомив, що вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають право на відстрочку від мобілізації.

"Акцент - на якість освіти, тому пріоритезуємо денну форму. І для того, щоб не відрізати можливість вступу для справжніх, вмотивованих та здібних, збільшуємо кількість місць на бюджеті - з 3 200 до 7 000", - додав він.

Міністр підкреслив, що до початку повномасштабної війни щороку на аспірантуру (і бюджет, і контракт) вступали близько 7-8 тисяч людей на підставі іспитів безпосередньо у ЗВО та наукових установах.

При цьому нагадав, що цього року запроваджено обов’язковий тест для вступу до аспірантури - ЄВІ, який також складають і майбутні магістри.

"І ось, у 2024, для складання ЄВІ всього зареєструвалися 246 189 осіб. 79% з них - це чоловіки, серед яких майже половина претендує на вступ до аспірантури. А якщо конкретніше - 91 561 особа призовного віку. Рекорд всіх рекордів", - наголосив Лісовий.

За його словами, заледве чи йдеться про те, що наука в Україні стала раптом популярною.

"Зараз такі цифри виглядають скоріше як аномалія. Аномалія, яка шкодить якості освіти, економіці (фіктивне навчання створює нові схеми та мільйони доларів в тіні), а найголовніше - національній безпеці", - сказав міністр.

При цьому додав, що система освіти стала такою "дірою" для ухилянства, це свідчить про симптоми її занедбаності, тому й розпочато комплексну трансформацію.

"Не можна жити у світі подвійних стандартів, де одні захищають свободу, правду, гідність і справедливість. А інші чинять навпаки і ще й навчають дітей перших. Так не повинно бути. Про всі факти фіктивного навчання прошу повідомляти до правоохоронних органів", - підкреслив Лісовий.

Хто зі студентів не може бути мобілізований

ЯК повідомляв УНІАН, з 18 травня 2024 року діє новий закон, який змінив правила призову. Згідно з новим законом про мобілізацію, студенти вишів і закладів профтехосвіти, які навчаються за очною формою, не можуть бути мобілізовані на військову службу.

Мобілізації в особливий період не підлягають: асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти; наукові та науково-педагогічні працівники ВНЗ, технікумів, коледжів, наукових установ та організацій, якщо у викладача є вчене звання або науковий ступінь; педагогічні працівники закладів ПТУ та загальноосвітніх шкіл за умови, що вони працюють за основним місцем роботи не менше ніж на 0,75 ставки.

Мобілізація студентів неможлива також для учнів денної або дуальної форми для здобуття професійно-технічної, фахової, фахової передвищої та вищої освіти.

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