Процедуру транслювали в прямому ефірі на Facebook-сторінці МОЗ України.

Предстоятель Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук), архімандрит Михайлівського Золотоверхого монастиря Православної церкви України Лаврентій (Живчик) та головний рабин Києва Йонатан Бін'ямін Маркович публічно вакцинувались від COVID-19 залишками доз вакцин CoviShield (AstraZeneca).

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Медична процедура транслювалася в прямому ефірі на Facebook-сторінці Міністерства охорони здоров'я України.

Як зауважили у МОЗ, крім релігійних лідерів, також зробили щеплення п’яти медикам та керівнику відділу з питань релігій Секретаріату Кабінету міністрів України Андрію Юрашу.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС.

В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією. Для повної імунізації людина повинна отримати дві дози з інтервалом у 28 днів.

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Автор: Костянтин Гончаров