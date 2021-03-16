Відомі релігійні лідери України зробили щеплення від коронавірусу / скрін відео facebook.com/moz.ukr

Предстоятель Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук), архімандрит Михайлівського Золотоверхого монастиря Православної церкви України Лаврентій (Живчик) та головний рабин Києва Йонатан Бін'ямін Маркович публічно вакцинувались від COVID-19 залишками доз вакцин CoviShield (AstraZeneca).

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Медична процедура транслювалася в прямому ефірі на Facebook-сторінці Міністерства охорони здоров'я України.

Як зауважили у МОЗ, крім релігійних лідерів, також зробили щеплення п’яти медикам та керівнику відділу з питань релігій Секретаріату Кабінету міністрів України Андрію Юрашу.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

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Автор: Костянтин Гончаров