Народний обранець раніше назвав жіночу промежину "вареником із бринзою".

Народний депутат від "Слуги народу" Василь Вірастюк вляпався в скандал через коментар до фото, яке опублікував у соцмережі тренер Андрій Стригун. На знімку зображена жіноча промежина, яку нардеп назвав "вареником з бринзою".

Відповідний пост був опублікований на Facebook-сторінці Стригуна.

Так, тренер запостив фото дівчини, яка підтягнула ноги до голови, а в об'єктив камери потрапила її промежина.

"Вареник" з бринзою", - написав Вірастюк у коментарі до фото.

На цьому тлі під фото розгорілася ціла дискусія, в ході якої нардеп вказав, що хоча "вареник" з бринзою, але на смак ніби з оселедцем. До гарячої суперечки приєднався президент Федерації стронгмена Сергій Конюшок, який написав, що "напхати" в "вареник" можна що завгодно.

Після резонансу в ЗМІ Стригун видалив скандальний пост, але опублікував нове фото оголеної дівчини. Вірастюк не зміг обійти стороною й цей знімок.

"Чшшш, все, що ви тут напишіть, може і буде використано проти вас. Краще не писати. Тут деяких поставили підслуховувати, а вони підглядають", - написав нардеп у коментарі.

Сексистські скандали "слуг народу"

Нардеп Вірастюк не єдиний "слуга народу", який потрапив у скандал через сексистські висловлювання. У червні 2020 року під час робочої поїздки в Миколаїв журналісти зняли на камеру розмову голови "Слуги народу" Олександра Корнієнка з главою партії "СН" Давидом Арахамією при обговоренні колеги по партії Ірини Аллахвердієвої. Вони називали її "робочою Бабою, як корабельна сосна". Після резонансу в ЗМІ Корнієнко заявив, що відео Змонтовано.

Відзначився і президент Володимир Зеленський. В ході офіційного візиту в Париж 17 червня він дозволив собі необережне висловлювання, що викликало хвилю обурення в Україні.

Виступаючи в найбільшому у світі кампусі стартапів Station F у Франції, Зеленський назвав українських жінок одним з "брендів" країни.

Після цього Українки запустили в соцмережах флешмоб про свої досягнення з хештегами #я_тобі_не_бренд, #янебренд, #янетуристичнийбренд.

30 жовтня журналісти одного з інтернет-видань сфотографували, як Яременко під час роботи в сесійній залі листувався на сайті знайомств, зокрема домовлявся про зустріч з дівчиною.

Спочатку в коментарі журналістам він заявив: "Це сфабриковане листування... Мене попередили. Тим більше, що я розумів, що в той час я листувався на серйозні деякі теми. Тому треба було показати, що так не можна робити".

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