Крім того, хлопець цікавився діяльністю ультраправих рухів, зокрема російських.

18-річний підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон був підписаний на низку ультраправих спільнот, зокрема на сторінку "Против системы", власником якої є Марко Бондаренко – блогер, який просуває конспірологічні теорії, мізогінні, расистські та неонацистські ідеї.

Як повідомляють "Схеми", у відео, опублікованому 14 липня, за пʼять днів до вбивства Фаріон, Бондаренко критикував мовознавицю та скаржився на негативні коментарі глядачів, які засуджували його за використання російської мови. Бондаренко живе в Дніпрі, звідки й затриманий.

"Я почав відповідати (на негативні коментарі – УНІАН) і цими відповідями породив вирування лайна так званих ура-патріотів так званого "Батальйону Фаріон", – сказав Бондаренко у відео. Відео дня

Блогер також заявив, що не любить українську мову, адже її "навʼязують", й знов згадав Фаріон, яка критикувала використання російської мови в українському суспільстві.

Підозрюваний у вбивстві Фаріон активно спілкувався з учасниками цієї спільноти, зокрема й зі самим Бондаренком.

Активна сторінка користувача на імʼя Марко Бондаренко у "Вконтакте" зареєстрована на російський номер телефону, про що свідчать витоки з баз даних.

Затриманий також підписаний на сторінки в соціальних мережах, які належать рухам російських неонацистів та націоналістів. У "Вконтакте" хлопець стежив за сторінкою вже померлого Максима Марцинкевича з позивним "Тесак" - засновника російського ультранаціоналістичного руху "Реструкт". Також він підписаний на канал "Дмитро Боровиков" - ім'я організатора російських екстремістських угруповань "Божевільний натовп" і "Бойова терористична організація", яка в тому числі вчиняла вбивства через расову приналежність на території РФ.

Крім того, у підписках підозрюваного виявилися канали на честь Максима Базильова - редактора націоналістичного журналу "Русская воля", якого обвинувачували в низці вбивств, та Антона Конєва, який у 2017 році атакував приймальню управління ФСБ у Хабаровському краї РФ та застрелив двох осіб.

Підозрюваний у вбивстві Фаріон міг мати антисемітські та расистські погляди. У Телеграмі він стежив і коментував дописи у групах неонацистських поглядів із промовистими назвами: "Правый взгляд", "Правый публицист", "Белое движение", "Белая масть", "White Powder".

На запитання в одному з чатів, яка книга справила на нього найбільше враження, юнак відповів: "Моя боротьба" (очевидно, автором є Адольф Гітлер).

Крім того, підписаний хлопець й на українські Телеграм-канали правих ідей. Серед них, сторінки лідера праворадикальної організації "С14" Євгена Карася та "Правого сектора".

Крім того, підозрюваний стежив за соцмережами Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ. Ба більше, хлопець залишив на сторінці підрозділу коментар про бажання приєднатися до нього.

Також він залишав коментарі в спільноті "Приховані поради", де користувачі створюють опитування для обговорення певних питань. У гілці обговорення про дітей в міжрасових парах, він написав: "Мова про те, через скільки поколінь напівкровка стане "білою".

Там же в обговоренні про криптовалюти підозрюваний цікавився тим, чи можна відстежити транзакцію в криптовалюті, та дізнатися, хто є власником криптогаманця.

У неонацистській спільноті "White Powder" хлопець зокрема писав:

"Я сам українець, який трохи більше ніж через пів року зможе піти воювати (мені немає 18 років), і дуже б хотілося від NS (неонацистська організація NS/WP "National Socialism/White Power" – ред.), що воює, почути, чому ця війна є війною за нашу ідею, а не за інтереси ЗОГ (антисемітська теорія змови ZOG – ред.)".

У цій спільноті хлопець засуджував іншого користувача за те, що той декларує свою приналежність до NS/WP, не знаючи "доктрини" організації.

Вбивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, вчора Міністерству внутрішніх справ відзвітувало про затримання у Дніпрі 18-річного хлопця, якого звинувачують у вбивстві професорки "Львівської політехніки". Жінка померла у лікарні 19 липня.

За даними правоохоронців, підозрюваний готувався до нападу на Фаріон не менше двох місяців. Ще 14 травня він шукав в інтернеті стартовий пістолет Stalker, однак наразі зброю, з якої вбили колишню народну депутатку, не знайшли.

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