18-річний хлопець міг готуватись до нових злочинів.

Підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон цікавився й іншими політиками, серед яких народні депутати України та депутати обласних рад.

На брифінгу у Львові правоохоронці показали пошукові запити підозрюваного, однак прізвища політиків були заблюрені. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко пізніше все ж назвав ім'я одного з них - це нардеп Максим Бужанський.

"Я думаю, що вона (Фаріон, - УНІАН) була найбеззахисніша серед усіх. Ми показали його "пошукову табличку". Я можу одне прізвище відкрити. Наступний, кого він дивився, це Макс Бужанський", - повідомив він.

Правоохоронці не виключають, що 18-річний хлопець міг готуватись до наступних злочинів. Крім того, підозрюваний читав специфічну літературу, зокрема, щодо роботи Цетрального розвідувального управління США та Комітету держбезпеки СРСР.

Народний депутат України Максим Бужанський відреагував на інформацію правоохоронців, що вони не виключають, що він міг стати наступною жертвою. "Безмежно вдячний співробітникам Національної поліції і всім тим, хто причетний до затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, завдячую їм життям", - написав Бужанський у Telegram.

Нардеп сподівається, що слідство встановить усіх причетних до цього злочину. "І вбивці Фаріон, виконавці та організатори, понесуть заслужене покарання", - написав Бужанський.

Вбивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, вчора Міністерству внутрішніх справ відзвітувало про затримання у Дніпрі 18-річного хлопця, якого звинувачують у вбивстві професорки "Львівської політехніки". Жінка померла у лікарні 19 липня.

За даними правоохоронців, підозрюваний готувався до нападу на Фаріон не менше двох місяців. Ще 14 травня він шукав в інтернеті стартовий пістолет Stalker, однак наразі зброю, з якої вбили колишню народну депутатку, не знайшли.

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