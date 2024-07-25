Відповідальність за вбивство мовознавиці та політикині взяв на себе один з неонацистських рухів з Росії.

Поліція перевіряє інформацію, яку розповсюджують у російських ЗМІ, щодо вбивства Ірини Фаріон.

Як повідомила "Суспільному" речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська, правоохоронці перевіряють інформацію про те, що відповідальність за вбивство Фаріон взяв на себе представник російського неонацистcького руху.

"Вчора під час моніторингу соцмереж ми виявили цю інформацію. Зараз вивчаємо на предмет, чи буде вона корисною для слідства", - зазначила Добровольська.

Що передувало

Російський Telegram-канал "Астра" опублікував інформацію, що, начебто, відповідальність за вбивство Ірини Фаріон взяв на себе представник неонацистького руху NS/WP (National-Socialism/White Power) в Росії.

Зокрема, канал, який називає себе незалежним проєктом, опублікував відео тривалістю 10 секунд, де чутно крик невідомої жінки. На кадрах журналісти ідентифікували кілька автівок, які були на місці вбивства Фаріон.

Як зазначає "Суспільне" з посиланням на джерела у поліції, до вбивства мовознавиці готувалися щонайменше місяць. Кілером є чоловік, якого розшукує поліція. У нього можуть бути спільники, але невідомо, як саме вони були залучені до вбивства.

На вигляд виконавцю вбивства приблизно 20 років. Це чоловік худорлявої статури, зростом приблизно 170-180 см.

Вбивство Ірини Фаріон у Львові – деталі

Увечері 19 липня у Львові невідомий стріляв у викладачку "Львівської політехніки", мовознавицю, екснардепку Ірину Фаріон. Вона отримала поранення голови і через кілька годин померла в лікарні.

Нападник втік, його досі розшукують правоохоронці. 22 липня Фаріон поховали на Личаківському кладовищі.

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