Батько у хлопця військовий, перебуває на фронті.

Сусіди та знайомі 18 річного затриманого в Дніпрі, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці та політика Ірини Фаріон, вважають його порядним хлопцем. Про це повідомляє "Суспільне".

Зокрема житель Дніпра Ян розповів, що знав затриманого з п'яти років, вони разом відвідували спортивні секції.

"Живе з мамою, дуже порядний хлопець. Він гарно вчиться, ніколи б не подумав, що він може таке зробити, я впевнений, що він такого не робив. Як я знаю, він нікуди не виїздив за останній час, мама спілкується з його мамою, то не було такої інформації, що він виїздив кудись", - додав Ян.

Сусідка родини затриманого хлопця Ілона розповіла "Суспільному", що батько в хлопця військовий і це освічена та спортивна сім’я.

"З мамою бачусь кожен тиждень, дуже хороша людина, і батько те ж саме. Допомагав багато дітям, і по футболу і скрізь. Взагалі такі батьки безвідмовні. Хлопчик і самостійний, і цілеспрямований, і вибрав професію. Нічого не можу сказати, я від цього в шоці, не можу в це повірити. Це як підстава. Він дуже порядний хлопець", - зазначила сусідка.

Затримання підозрюваного у вбивстві Фаріон

Як повідомляв УНІАН, батько 18-річного хлопця, якого затримали правоохоронці і підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон зазначає, що він служить, а сина давно не бачив і про його затримання дізнався від дружини.

В ЗМІ пройшла інформація, що хлопець навчався у Дніпровській гімназії № 62. Він займався футболом у Міській дитячо-юнацькій спортивній школі та грав у команді "МДЮСШ U-19". Також брав участь у турнірі на підтримку ЗСУ "Осінь 2022".

Журналісти "Схем" (Радіо Свобода) зв’язались з батьком підозрюваного, який зазначив, що він на фронті, а сина давно не бачив, але регулярно спілкувалися з ним по телефону. Він зазначив, що дружина розповіла, що під час затримання сина, її тримали поза помешканням, забрали техніку. Батько заявляє, що в хлопця мотивів для убивства Фаріон не було, він не мав ніяких українофобських поглядів, він патріот. За його словами, син закінчив курси керування БПЛА, щоб долучитися до українського війська, займався футболом.

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