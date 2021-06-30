Екс-голова Херсонської облради Владислав Мангер та його пособник Олексій Левін перебуватимуть під вартою до 28 серпня.

Дніпровський районний суд Києва на два місяці продовжив дію запобіжних заходів екс-голові Херсонської облради Владиславу Мангеру та його пособнику Олексію Левіну, обвинуваченим у замовленні та організації нападу на активістку Катерину Гандзюк.

Як передає кореспондент УНІАН, суд задовольнив клопотання прокурора про чергове продовження чинності запобіжних заходів обвинувачуваним у вигляді тримання під вартою.

Таким чином, Мангер та Левін перебуватимуть під вартою до 28 серпня.

Вбивство Гандзюк

Катерина Гандзюк померла в київській лікарні 4 листопада 2018 року. За три місяці до цього в Херсоні невідомий хлюпнув їй в обличчя сірчаною кислотою, вона отримала хімічні опіки понад 30% тіла.

У червні 2019 року було засуджено п’ятьох виконавців злочину.

Нині Дніпровський райсуд Києва розглядає справу за обвинуваченням екс-голови Херсонської облради Мангера та його пособника Левіна в замовленні та організації нападу на Гандзюк.

Мангер та Левін обвинувачуються в організації та замовленні злочину. Їм інкримінують правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження у спосіб, що має характер особливого мучення та спричинило смерть потерпілої) Кримінального кодексу. Мангер і Левін утримуються під вартою.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антоніна Доломанжи