Наступного разу Кива зможе поручитися за Мангера 30 червня, коли суд розглядатиме клопотання прокурорів щодо продовження запобіжного заходу Мангеру.

Народний депутат Ілля Кива (фракція "ОПЗЖ") не прийде на засідання суду брати на поруки екс-голову Херсонської облради Владислава Мангера, обвинуваченого в замовленні та організації нападу на активістку Катерину Гандзюк.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перед засіданням Дніпровського районного суду Києва заявив адвокат Мангера Дмитро Ільченко.

Вчора на Facebook-сторінці громадської ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?" повідомлялося, що сьогодні на засіданні суду Кива клопотатиме про взяття на поруки Мангера замість тримання під вартою, де наразі перебуває обвинувачений.

За словами адвоката, Кива не зміг прийти, оскільки зайнятий питаннями своєї дисертації. Тому суд не може розглянути його поручительство без його присутності, тому що це вимога кримінального процесуального законодавства.

Між тим, не зважаючи на це, до будівлі Дніпровського районного суду по вулиці Сергієнка прийшли близько 20 небайдужих громадян для того, щоб таки зустріти Киву та запитати його як про його дисертацію, так і про те, чому він вирішив поручитися за одного із замовників нападу на активістку Гандзюк.

Наступного разу Кива зможе поручитися за Мангера 30 червня, коли суд розглядатиме клопотання прокурорів щодо продовження запобіжного заходу Мангеру.

Захист кандидатської дисертації Киви

Кива 26 квітня захистив кандидатську дисертацію на тему: "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)". Пізніше стало відомо, що депутат додав до своєї роботи довідки з підробленими підписами і вказав на наукові конференції, в яких не брав участі.

28 квітня народний депутат з фракції "Голос" Наталія Піпа звернулася до Міносвіти щодо необхідності проведення експертизи дисертації Киви.

Вбивство Гандзюк: деталі

Гандзюк померла в київській лікарні 4 листопада 2018 року. За три місяці до цього в Херсоні невідомий хлюпнув їй в обличчя сірчаною кислотою, вона отримала хімічні опіки понад 30% тіла.

У червні 2019 року було засуджено п’ятьох виконавців злочину.

Екс-голова Херсонської облради Владислав Мангер та його пособник Олексій Левін обвинувачуються в організації та замовленні злочину. Їм інкримінують правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження у спосіб, що має характер особливого мучення та спричинило смерть потерпілої) Кримінального кодексу. Мангер і Левін перебувають під вартою.

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Автор: Дмитро Хилюк