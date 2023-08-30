Поліцейському, який застрелив чоловіка, найближчим часом оберуть запобіжний захід.

У Державному бюро розслідувань озвучили нові подробиці інциденту, під час якого патрульний у Дніпрі застрелив чоловіка, який вчинив бійку з правоохоронцями. Поліцейському незабаром оберуть запобіжний захід, повідомила речниця ДБР Тетяна Сап’ян в ефірі "Сніданку з 1+1".

За її словами, правоохоронці встановили, що патрульні намагалися зупинити автівку, однак водій їх ігнорував.

"Чому так трапилося, що це призвело до летального випадку, буде встановлено в процесі досудового розслідування…", - зауважила Сап’ян.

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За даними слідства, чоловік поводився агресивно та мав ознаки алкогольного сп’яніння. Представниця ДБР уточнила, що йдеться про пасажира автівки.

Вона також нагадала, що наразі кримінальне провадження розслідується за двома статтями Кримінального Кодексу: за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень).

Сап’ян також повідомила, що правоохоронці проаналізують усі відео з місце інциденту, які наразі поширюються у соцмережах.

"Нагадаю, що поліцейського затримано. Найближчим часом ухвалюватиметься рішення про обрання йому запобіжного заходу", - сказала вона.

Вбивство у Дніпрі - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, інцидент стався ввечері 29 серпня у Дніпрі. Там поліцейський застосував зброю відносно чоловіка, який агресивно поводився та вчинив бійку із ним та його колегою-патрульною. Від отриманих поранень чоловік помер на місці.

Того ж вечора у Нацполіції заявили про призначення службового розслідування та відсторонення обох патрульних від виконання обов’язків.

У Державному бюро розслідувань повідомили, що розслідують правомірність застосування правоохоронцем табельної зброї, що призвело до загибелі людини. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 КК України.

Зранку 30 серпня інцидент прокоментував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Він наголосив, що не може висловлюватися щодо правомірності чи неправомірності таких дій патрульного, бо наразі комісія проводить службове розслідування, а слідство має оцінити всі докази в сукупності і зробити висновки, базуючись на фактах, а не здогадках.

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