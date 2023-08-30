Співробітник поліції застрелив чоловіка, у якого зовсім скоро мав бути день народження, з'ясували журналісти.

Новини Дніпра сьогодні лишаються у центрі уваги - журналісти дізналися нові деталі вбивства чоловіка співробітником поліції.

Злочин трапився на перехресті проспекту Івана Мазепи та вул. Авіаційної, жертвою став чоловік, який вийшов з елітної машини Jaguar, пише "Інформатор". Видання дізналося, що загинув Джумбері Сілогава.

Журналісти додали, що у чоловіка 1 вересня мав бути день народження - йому б виповнилося 39 років.

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Вбивство у Дніпрі - сьогодні це варто знати

Увечері 29 серпня стало відомо, що в обласному центрі стався конфлікт між патрульними поліцейськими та водієм і пасажирами елітної машини, який завершився стріляниною. Співробітник поліції тричі вистрілив у спину чоловікові, й той помер на місці.

У Державному бюро розслідувань стверджували, що водій авто "ігнорував законні вимоги правил дорожнього руху", поводився агресивно й мав ознаки алкогольного сп'яніння.

На відео з місця трагедії, яке опублікували у мережі, видно, що поліцейські намагалися витягти з авто дівчину, а вона опиралася. Після цього було зіткнення чоловіка з патрульним і постріли. Поліцейських вже відсторонили від роботи.

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