Таким чином, за словами освітнього омбудсмена, знищується система освіти, бо вчителі після звільнення можуть ніколи не повернутись до школи.

У багатьох містах України вчителів під погрозами звільнення змушують йти у відпустки своїм коштом.

Про це повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов в ефірі інформаційного телемарафону.

"Я знаю, що в багатьох містах, у Києві, наприклад, вчителів змушують писати заяви за власний рахунок, мотивуючи тим, що нема коштів. А якщо не буде заяви, то погрожують звільнити", - сказав він.

Горбачов наголосив, що Кодекс про працю в Україні має чіткі підстави для звільнення за ініціативи роботодавця.

"Якщо вчителі, яких ви зараз витискуєте зі школи, будуть влаштовуватись на іншу роботу, де гарантія, що ці вчителі потім повернуться до школи? Ви просто знищуєте систему освіти… Шукайте варіанти, щоб залишити вчителів в освіті", - звернувся омбудсмен до директорів шкіл.

Як повідомляв УНІАН, у березні Верховна Рада України ухвалила за основу і в цілому закон щодо заборони звільнення вчителів під час дії воєнного стану (№7133) та обов'язкової виплати зарплат.

Вас також можуть зацікавити новини: