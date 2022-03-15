Раніше президент своїм указом продовжив воєнний стан в Україні ще на 30 діб.

Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому закон щодо заборони звільнення вчителів під час дії воєнного стану (№7133). Також їм обов'язково виплачуватимуть зарплату.

Як повідомляється на офіційному сайті Ради, за проголосував 341 народний депутат при необхідному мінімумі у 226 голосів.

Які ще гарантії дає держава:

щодо організації освітнього процесу в дистанційному режимі (або ж в іншому, який безпечний для громадян);

щодо збереження середніх зарплат, стипендій й інших виплат;

щодо збереження місця роботи;

щодо місця проживання (гуртожиток пансіон) та харчування.

Нагадаємо, що з 14 березня у більшості областей України відновився освітній процес. Зокрема у 8 областях частково у громадах освітній процес розпочався, а частково продовжили канікули; в 4 областях, де безпекова ситуація не дозволяє, навчання призупинене.

Водночас 14 березня стартував освітній проєкт "Навчання без меж" – спільний проєкт Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики, українських телеканалів ПЛЮСПЛЮС, "Піксель" та "Суспільне", а також платформ онлайн-телебачення MEGOGO, Київстар ТБ, 1+1 video та sweet. tv.

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