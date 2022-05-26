Окупанти планують русифікувати Маріуполь / фото t.me/mariupolrada

У Маріуполі окупанти продовжили навчальний рік до 1 вересня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє речник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупанти оголосили про продовження навчального року до 1 вересня. Тобто, без канікул. Основна мета - деукраїнізація та підготовка до навчального року за російською програмою. Дітям все літо будуть... викладати російську мову та літературу, історію Росії та математику російською", - написав він.

Андрющенко додав, що окупанти планують відкрити 9 шкіл.

"Однак на зараз вдалось знайти лише 53 вчителі. По 6 вчителів на школу - яскрава ілюстрація російської освіти в Маріуполі при окупації", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова розповідала, що окупанти планують з вересня повністю русифікувати навчання в Маріуполі, впровадивши свої стандарти. У рамках "адаптації" до переходу на російські програми у школах викладатимуть лише три предмети.

Міськрада Маріуполя повідомила про початок фактичної анексії Росією окупованого міста.

За даними Петра Андрющенка, за час російської окупації в Маріуполі загинули 22 тис. осіб.

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