У суді вона заявила, що не буде проти, якщо його обміняють на військових з "Азовсталі".

Вдова вбитого російським окупантом жителя Сумської області не проти його обміну на захисників Маріуполя.

Таку заяву вона зробила в ході засідання в Києві, де триває суд над російським військовим Вадимом Шишимаріним, який зізнався у вбивстві мирного жителя.

На засіданні жінка також розповіла, коли був убитий її чоловік.

Вдова зазначила, що вимагає, щоб окупанта засудили до довічного позбавлення волі, однак вона буде не проти, якщо Шишимаріна обміняють на захисників з "Азовсталі".

"Але якщо його поміняють, в тому числі, на наших маріупольських захисників, хлопців, я не буду проти, я буду за", — сказала під час судового засідання жінка.

Нагадаємо, Шишимаріну загрожує від 10 років до довічного ув'язнення.

Слідство встановило, що обвинувачений 28 лютого в смт Чупахівка Сумської області побачив беззбройного жителя, який йшов з велосипедом уздовж узбіччя і розмовляв по телефону і здійснив кілька прицільних пострілів в голову 62-річного потерпілого з автомата Калашникова. Чоловік загинув на місці всього в декількох десятках метрів від власного будинку.

Шишимарін став першим російським військовим, який постав перед українським судом.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня російський окупант розповів СБУ як власноруч розстрілював мирне населення в Сумській області. Там зазначили, що це одне з перших зізнань російських загарбників, яке вдалося отримати в ході тривалої і кропіткої роботи української спецслужби.

11 травня до суду було передано обвинувальний акт відносно російського військового-командира відділення в \ ч 32010 "4 танкова Кантемирівська дивізія Московської області", який вбив мирного жителя на Сумщині.

18 травня на засіданні суду Шишимарін визнав провину у розстрілі мирного беззбройного жителя Сумської області. Він також заявив, що готовий дати свідчення у справі.

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