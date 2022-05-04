Він також розповів, що в Сумську область їх відправили для залякування мирного населення.

Російський окупант розповів СБУ, як власноруч розстрілював цивільне населення у Сумській області.

Про це йдеться в повідомленні СБУ в Телеграм-каналі.

Там зазначили, що це одне з перших зізнань російських загарбників, яке вдалося отримати в ході тривалої та кропіткої роботи української спецслужби.

У СБУ повідомили, що на відео – 21-річний командир відділення Вадим, який пішов на війну, щоб "матеріально підтримати свою матір". На територію України він прибув 24 лютого для залякування мирного населення Сумської області.

Утім бойові дії тривали для нього недовго: перетин кордону, просування на Сумщину, а потім їхню колону розбили, і окупанти почали відсутпати назад до РФ.

"Дорогою їх розбили українські захисники, тож цей "герой" з колегами "віджали" 2 легкові автомобілі у звичайних українців", - йдеться у повідомленні.

Загарбник впритул випустив чергу в цивільного, який мав нещастя потрапити на очі окупантам.

"Мне приказали выстрелить – я выстрелил в него одну очередь. Он упал, а мы поехали дальше", – цинічно розповів Вадим.

"Він не "сховається" за виконанням наказу. Такі дії підпадають під ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни. І покарання – до 15 років позбавлення волі", - зазначили в СБУ.

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