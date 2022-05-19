Радник глави ОПУ зазначив, що жоден окупант не загинув цього разу.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів подробиці про підрив бронепоїзда окупантів в Мелітополі. Він зазначив, що все не зовсім так, як повідомили ЗМІ.

Про це він розповів в ефірі 24 каналу.

"Змушений вас трохи розчарувати. Рейки таки підірвали, але перед поїздом. Ніякий окупант за моєю інформацією не загинув і поїзд не постраждав. Але це не перший випадок, коли наші партизани діють на окупованому півдні. І ведуть свою діяльність дуже вдало. Не про всі їхні успіхи можна зараз розповідати", - розповів Арестович.

При цьому він вказав, що окупанти відбулися легким переляком, тому що рейки були заміновані недалеко від залізничного вокзалу і підрив пошкодив шлях, а не сам поїзд.

Як повідомляв УНІАН, в окупованому Мелітополі були виявлені два трупи. За даними ЗМІ, це можуть бути "високопоставлені" окупанти, а до їх смерті, ймовірно, причетні місцеві "партизани".

18 травня вранці в місті прогримів вибух, його чули практично у всіх районах міста. За даними місцевих ЗМІ, ймовірно, партизани підірвали бронепоїзд російських окупантів. Кількість ліквідованих рашистів уточнюється.

Пізніше Штаб оборони Запорізького краю повідомив, що в районі м'ясокомбінату був здійснено дистанційний підрив бронепоїзда російських окупантів. Склад поїзда-10 вагонів, підрив був здійснений під вагоном з особовим складом

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