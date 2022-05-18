Він також заявив, що готовий дати свідчення у справі.

Російський окупант Вадим Шишимарин визнав провину в розстрілі мирного беззбройного жителя Сумської області.

На судовому засіданні прокурор зачитав короткий обвинувальний акт. Шишимарін підтвердив, що визнає провину повністю. Він також заявив, що готовий дати свідчення у справі.

Слідство встановило, що обвинувачений 28 лютого в смт Чупахівка Сумської області побачив беззбройного жителя, який йшов з велосипедом уздовж узбіччя і розмовляв по телефону і здійснив кілька прицільних пострілів в голову 62-річного потерпілого з автомата Калашникова. Чоловік загинув на місці всього в декількох десятках метрів від власного будинку.

Шишимаріну загрожує від 10 років до довічного ув'язнення.

Зазначимо, що Вадим Шишимарін став першим російським військовим, який постав перед українським судом.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня російський окупант розповів СБУ як власноруч розстрілював мирне населення в Сумській області. Там зазначили, що це одне з перших зізнань російських загарбників, яке вдалося отримати в ході тривалої і кропіткої роботи української спецслужби.

11 травня до суду передано обвинувальний акт відносно російського військового-командира відділення в \ ч 32010 "4 танкова Кантемирівська дивізія Московської області", який вбив мирного жителя на Сумщині.

Вас також можуть зацікавити новини: