Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста на прохання сторін реєструють українських військових, які залишають завод "Азовсталь", у тому числі поранених.

Команда Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) не перевозить українських бійців з "Азовсталі" до місць їх утримання.

Про це йдеться в заяві МКЧХ, розміщеній на його сайті.

У документі зазначається, що співробітники організації на прохання сторін реєструють українських військових, які залишають завод "Азовсталь", у тому числі поранених.

Вказано, що у вівторок, 17 травня, МКЧХ розпочав реєстрацію, а "операція продовжилася в середу і ще тривала в четвер".

"МКЧХ не перевозить військовополонених до місць їх утримання", - наголошується у заяві.

При цьому зазначається, що процесом реєстрації, який проводить МКЧХ, передбачено заповнення форми з особистими даними: ім’ям, датою народження та інформацію про найближчого родича. Ця інформація дозволяє МКЧХ відстежувати полонених і допомагати їм підтримувати зв’язок зі своїми сім’ями.

"Відповідно до мандата, наданого МКЧХ державами згідно з Женевськими конвенціями 1949 року, МКЧХ повинен мати безперешкодний доступ до всіх військовополонених у всіх місцях їх утримання. МКЧХ має бути дозволено опитувати військовополонених без свідків, а тривалість і частота цих відвідувань не повинні бути надто обмежені. Якщо дозволяють обставини, кожна сторона конфлікту повинна вжити всіх можливих заходів для пошуку та збору загиблих",- сказано в заяві.

Як повідомляв УНІАН, після евакуації цивільних з катакомб "Азовсталі" у Маріуполі російські війська не припиняли спроб захопити завод, на якому вели оборону українські воїни.

11 травня віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук заявила, що на території "Азовсталі" можуть перебувати близько тисячі бійців, половина з них – тяжкопоранені.

16 травня російські ЗМІ повідомили, що окупанти домовилися з українськими захисниками з "Азовсталі" про відкриття коридору для поранених бійців у напрямку окупованого Новоазовська.

Пізніше командир "Азову" Денис Прокопенко заявив, що "задля збереження життів увесь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування та сподівається на підтримку українського народу".

Як повідомляв УНІАН, 17 травня у Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату оборонців Маріуполя.

За даними МОУ, 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу у Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для повернення їх додому планується обмін.

17 травня агентство Reuters із посиланням на свідків повідомило, що щонайменше 7 автобусів з захисниками Маріуполя виїхали з "Азовсталі". За даними журналістів, українські військовослужбовці, яких вивезли у цих автобусах, не поранені. Їхня точна кількість невідома.

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