Депутати викликають мера Києва на доповідь у Верховну Раду

Мера Києва кличуть на завтра.

Верховна Рада України викликала до себе на засідання міського голову Києва Віталія Кличка. Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення цього рішення проголосував 151 народний депутат.

Перед цим Мар’яна Безугла, народна депутатка від "Слуги народу", звертаючись до парламентарів, закликала розглянути питання щодо виклику мера.

"Ви бачите, що відбувається зі столицею? Ми так жодного разу й не заслухали Кличка", - сказала вона перед голосуванням.

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У своєму Telegram-каналі Безугла уточнила, що йдеться про виклик Кличка на середу, 14 жовтня.

Кличко та ситуація в Києві

Як повідомляв УНІАН, наприкінці літа президент України Володимир Зеленський свої указом визначив, що органи місцевого самоврядування мають облаштувати системи незалежного резервного живлення у багатоквартирних будинках, а Кличко - звернути увагу на персональну відповідальність за підготовку та проходження опалювального сезону в Києві.

У жовтні Зеленський наголосив, що Київ фактично не готовий до нових ударів Росії по енергетиці. Він зауважив, що відбулася доповідь щодо термінів виконання планів стійкості, зокрема, у Київській області та інших регіонах. Глава держави підкреслив, що гальмування виконання неприпустиме, і відповідальність Міністерства інфраструктури та обласних адміністрацій є персональною. Окремо визначили завдання щодо Києва - через "майже повне невиконання міською владою необхідних кроків".

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