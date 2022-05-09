Чоловіка не взяли на війну проти Росії через отриману під час АТО інвалідність.

Колишній воїн АТО і житель Прикарпаття прийняв у себе уже близько 50 переселенців з різних куточків України.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Найпершими кому він надав необхідний притулок стали сім'ї його побратимів, з якими свого часу боронив українську незалежність на Донбасі, і хто знову опинився у лавах Збройних сил України.

Чоловіка не взяли на війну проти Росії через отриману під час АТО інвалідність, саме тому він вирішив зайнятись волонтерством. Розповідає, що спершу люди їхали з Києва, а потім вже з інших міст - Харкова, Чернігова.

З початку вторгнення РФ в Україну Прикарпаття стало своєрідним хабом для переселенців - їх там зараз понад 60 тисяч.

Як повідомляв УНІАН, сім’я з Буковини надала притулок у своїй оселі більше як 200 переселенцям, які були змушені покинути свої домівки через повномасштабне вторгнення Росії в Україні.

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