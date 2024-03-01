Їм нагадали про відповідальність за участь у "виборах".

Сили оборони України поширили на окупованих Росією територіях агітаційні листівки з попередженням для колаборантів та зверненням до українців.

Як повідомляють у Центрі національного спротиву, бійці скинули зі спеціальних безпілотних літальних апаратів листівки на Сватово Луганської області, а також на населені пункти Херсонської та Запорізької областей.

У листівках зазначається, що Україна ніколи не визнає так звані вибори на окупованих територіях, а колаборантам загрожує кримінальна відповідальність за участь в організації та проведенні цих "виборів".

Громадянам України, які залишаються в заручниках у загарбників, нагадали, що примусове отримання паспорта РФ не є підставою для кримінальної відповідальності. Їх закликали ігнорувати псевдовибори.

"Центр національного спротиву зауважує, що Росія не здатна забезпечити безпеку своїх посіпак. Ім’я кожного зрадника відоме, тому ніхто не зможе уникнути відповідальності", - додали вони.

Росія планує "вибори" на окупованих територіях

Як відомо, вибори президента РФ призначено на 17 березня цього року, голосування відбуватиметься протягом трьох днів.

За даними Запорізької ОВА, на час псевдовиборів на окупованих територіях посилюють фільтрації, також туди завозять російських силовиків.

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