Окупанти відновили облави в населених пунктах Мелітопольського району.

На час "виборів" президента Росії, які незаконно проводяться на тимчосово окупованих територіях України росіяни посилюють фільтрації і завозять силовиків. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

"Відновили облави в населених пунктах Мелітопольського району - під приводом пошуку наркотиків чи перевірки законності зберігання зброї влаштовують обшуки та перевірки документів", - сказано в повідомленні.

Також в Запорізькій ОВА зазначають, що відкомандирували на ТОТ понад 10 тис. росгвардійців, які будуть супроводжувати членів "виборчих дільниць" та обходити будинки місцевих мешканців.

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Також звозять так званих "волонтерів" з "роти бойового братерства" та долучають до контролю "громадськість" із числа зрадників та колаборантів.

"Вибори" в окупації - це не звичний нам демократичний процес, а фарс, результати якого не визнає жодна цивілізована країна світу", - сказано в повідомленні.

Вибори Путіна на окупованих територіях

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив про зростання українського руху опору на тимчасово окупованих Росією українських територіях як у політичному плані, так й у плані реалізації складних бойових завдань.

За його словами, так звані "вибори" президента РФ, які більше є пропагандистськими діями, впливати на плани з деокупації українських територій не будуть.

Представник ГУР відзначив, що попри порушення прав людини і геноцидні практики, насильницьку зміну ідентичності, ворог досі не може встановити контроль над місцевим населенням, і не може забезпечити його лояльність. Він сказав, що російські спецслужби виконують роль каральних органів для залякування українського населення і придушення протестних настроїв.

Юсов зазначив, що для того, щоб подолати спротив місцевого населення, окупанти застосовують типові геноцидні практики - це є етнічна чистка та депортація українців з території України, з тимчасово окупованих територій. За різними даними, на сьогоднішній день, наприклад, у тимчасово окупованому Маріуполі вже знаходиться близько 50 тисяч росіян та представників країн Центральної Азії. Тобто, українці депортовані. Зазвичай, це є депресивні райони і звідти ж переведені люди з Росії і країн Центральної Азії.

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