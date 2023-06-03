Не всі чоловіки, які виїхали через систему "Шлях", повернулися до країни у встановлені терміни.

Державна прикордонна служба посилить контроль щодо встановлення законних підстав для перетинання державного кордону чоловіками, яких внесено до системи "Шлях".

Як повідомили в ДПСУ, це пов'язано зі зловживання системою "Шлях", що є правопорушенням. Зокрема, не всі чоловіки, які виїхали, повернулися до країни у встановлені терміни.

"Наразі 38 ліцензіатам тимчасово припинено доступ до системи, 126 особам повідомлено підозру, 4 особи засуджено. Відповідні рішення прийнялися внаслідок випадків використання системи з метою подальшого неповернення на територію України", - зазначили прикордонники.

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Виїзд чоловіків за кордон - що відомо

Як повідомляв УНІАН, через запроваджений в Україні військовий стан у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії для військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років діє заборона на виїзд за кордон.

Утім, у правилах є винятки, згідно з якими чоловіків усе ж можуть випустити за межі України з обов'язковою умовою про повернення у відведені строки. Утім, цією системою також користуються ділки, які підробляють документи, що підтверджують право на виїзд, тим самим допомогаючи чоловікам перетнути кордон.

Через можливість "обраним" громадянам України перетинати кордон на тлі заборони для інших періодично виникають скандали. Зокрема, через зловживання в січні довелося забороняти чиновникам виїзд за кордон із недержавною метою. А вже навесні в Мінкульті посилили правила виїзду для митців, артистів, журналістів за кордон. Усе через коміка Андрія Щегеля, який нібито законно виїхав за кордон з дозволом Мінкульту, але публічно відмовився повертатися назад.

Нещодавно міністр внутрішніх справ Ігор Клименко анонсував закон щодо відповідальності військовозобов’язаних чоловіків, які під час війни незаконно виїхали з України. За його словами, зараз нібито не передбачено ніяких покарань для тих, хто незаконно перетнув кордон і потім повернувся в Україну. При цьому зауважимо, що Кримінальний кодекс передбачає покарання за незаконний перетин кордону, а Конституція України містить норму про те, що закони зворотної сили не мають, тож покарання тих, хто виїхав до можливого набуття чинності анонсованого Клименком закону, може порушувати Конституцію.

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