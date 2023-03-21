Тепер міністерство може сприяти у виїзді за кордон митців лише за наявності військово-облікових документів.

У Міністерстві культури та інформаційної політики пояснили нові вимоги для виїзду за кордон артистів-чоловіків.

Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті міністерства. Зазначається, що під час воєнного стану та оголошення мобілізації заборонено виїзд з країни чоловіків, громадян України призовного віку і це визначено законодавством. Водночас, Міністерство культури та інформаційної політики може надавати митцям, творцям, художникам, артистам, музикантам й журналістам листи сприяння щодо перетину кордону, якщо вони належать до сфери культури й інформації й мають за мету виїзду захист і популяризацію інтересів держави України на міжнародній арені, з обов’язковим поверненням у країну.

"Наголошуємо, що сприяння МКІП у перетині державного кордону можливе лише за наявності відповідних документів, зокрема військово-облікових. З метою запобігання випадкам зі зловживанням, таких, наприклад, як з Андрієм Щегелем та режисером Тарасом Голубковим, МКІП разом з правоохоронними органами було змушене ініціювати посилення вимог для виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Єдиним додатковим документом до попереднього переліку обов'язкових документів, які потрібно надати МКІП для підготовки листа сприяння щодо перетину кордону, стала вимога пред'явити військово-облікові документи", - наголосили у відомстві.

Відео дня

Як зауважується, ці документи мають бути у кожного чоловіка призовного віку згідно з законом, а їх відсутність - є порушенням українського законодавства.

Скандали навколо виїзду артистів

Нагадаємо, що раніше український стендап-комік Андрій Щегель заявив, що виїхав до Туреччини попри те, що отримав три повістки в армію. Він сказав, що отримав дозвіл від Мінкульту як артист.

Пізніше повідомлялося, що український режисер Тарас Голубков зняв кліп для російської співачки Клави Коки. У Міністерстві культури заявили, що він отримав дозвіл для виїзду на зйомки документального фільму про війну в Україні у Європі.

Після цього Мінкульт подав на затвердження уряду проект документу щодо більш жорсткого порядку отримання таких дозволів.

Вас також можуть зацікавити новини: