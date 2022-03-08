Автоперевізники, які мають ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень, можуть подати повідомлення як письмово, так і в електронному вигляді з використанням системи "ШЛЯХ" через сервіс "Заявка на перетин 18–60".

Уряд спростив порядок перетину державного кордону для водіїв віком від 18 до 60 років. Відповідне рішення, ухвалене для налагодження міжнародної логістики, стосується як водіїв вантажівок, так і залізничного транспорту.

Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури.

"Йдеться про бронювання водіїв, які здійснюють: міжнародні вантажні перевезення; перевезення для потреб Збройних Сил України; перевезення медичних вантажів; вантажів гуманітарної допомоги", - розповіли у МІУ.

Для отримання відповідного рішення перевізник має звернутися з даними про водіїв або до Мінінфраструктури, або до обласних та міських військових адміністрацій.

Автоперевізники, які мають ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень, можуть подати повідомлення як письмово, так і в електронному вигляді з використанням системи "ШЛЯХ" через сервіс "Заявка на перетин 18–60".

"Міністерство інфраструктури бере на себе зобов’язання оформляти усі необхідні документи протягом двох годин з моменту отримання повідомлення від перевізника. Звертаємо увагу, що відповідальність за повернення водія на територію України після виконання перевезення лежить на перевізнику", - наголосили у МІУ.

З усіх питань щодо організації перевезень гуманітарних вантажів через державний кордон та всередині країни можна звертатися на багатоканальну телефонну лінію щодня з 08:00 до 17:00: + 38 (044) 334 43 04.

Звернення до Мінінфраструктури щодо бронювання військовозобов’язаних водіїв треба надсилати листом на електрону адресу: [email protected]. Лист має буди у форматі .pdf та word, із зазначенням інформації: ПІБ, року народження, посади, військового звання, військово-облікової спеціальності та її №; найменування та адреси підприємства, установи, організації; назви територіального центру та соціальної підтримки (за місцем розташування, підприємства, установи, організації); назви територіального центру та соціальної підтримки (за місцем перебування військовозобов’язаного на військовому обліку).