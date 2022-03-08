Уряд спростив порядок перетину державного кордону для водіїв віком від 18 до 60 років. Відповідне рішення, ухвалене для налагодження міжнародної логістики, стосується як водіїв вантажівок, так і залізничного транспорту.
Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури.
"Йдеться про бронювання водіїв, які здійснюють: міжнародні вантажні перевезення; перевезення для потреб Збройних Сил України; перевезення медичних вантажів; вантажів гуманітарної допомоги", - розповіли у МІУ.
Для отримання відповідного рішення перевізник має звернутися з даними про водіїв або до Мінінфраструктури, або до обласних та міських військових адміністрацій.
Автоперевізники, які мають ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень, можуть подати повідомлення як письмово, так і в електронному вигляді з використанням системи "ШЛЯХ" через сервіс "Заявка на перетин 18–60".
"Міністерство інфраструктури бере на себе зобов’язання оформляти усі необхідні документи протягом двох годин з моменту отримання повідомлення від перевізника. Звертаємо увагу, що відповідальність за повернення водія на територію України після виконання перевезення лежить на перевізнику", - наголосили у МІУ.
З усіх питань щодо організації перевезень гуманітарних вантажів через державний кордон та всередині країни можна звертатися на багатоканальну телефонну лінію щодня з 08:00 до 17:00: + 38 (044) 334 43 04.
Звернення до Мінінфраструктури щодо бронювання військовозобов’язаних водіїв треба надсилати листом на електрону адресу: [email protected]. Лист має буди у форматі .pdf та word, із зазначенням інформації: ПІБ, року народження, посади, військового звання, військово-облікової спеціальності та її №; найменування та адреси підприємства, установи, організації; назви територіального центру та соціальної підтримки (за місцем розташування, підприємства, установи, організації); назви територіального центру та соціальної підтримки (за місцем перебування військовозобов’язаного на військовому обліку).