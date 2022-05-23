Виставка на Михайлівській площі працюватиме щонайменше протягом місяця.

На Михайлівській площі у Києві 21 травня 2022 року відкрилася виставка знищеної російської військової техніки, привезеної з Гостомелю Київської області.

Фотокореспондент УНІАН побував на відкритті виставки.

Як йдеться в сюжеті ТСН, з першого дня виставка зібрала чимало відвідувачів. Тут є танк, кілька броньованих автомобілів та ще один експонат, через який жителі Бучанського району натерпілися багато лиха – радянська станція перешкод радіопідривникам боєприпасів "Ртуть-Б" (СПР-2). Саме цей пристрій блокував зв'язок в Бучі та інших містах Київської області.

Представлена тут не лише військова техніка, але й особисті речі російських окупантів, тож можна точно дізнатися, звідки вони прийшли.

Започаткував ідею вистовку Національний військово-історичний музей України, а підтримку йому у цьому надали різні відомства та небайдужі громадяни.

Організатори кажуть, що виставка працюватиме тут щонайменше протягом місяця.

Як повідомляв УНІАН, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року українські захисники ліквідували понад 29 тисяч російських окупантів, а також знищили чимало техніки, в тому числі майже 1300 танків та понад 3000 бронемашин.

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