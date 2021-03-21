У Хмельницькому поховали загиблого під Горлівкою молодшого сержанта Віктора Пасєку.
Про це повідомляє АрміяINFORM.
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Зазначається, що 55-річний контрактник, воїн 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, загинув 18 березня неподалік населеного пункту Південне на Донеччині від кульового поранення в голову.
«Проводжали в останню путь, крім рідних і близьких загиблого захисника, його бойові побратими, представники оперативного командування «Захід», керівництво Хмельницького гарнізону, місцевих органів самоврядування, представники патріотичних громадських організацій, волонтери, духовенство та містяни», - йдеться у повідомленні.
Поховали героя на Алеї Слави міського кладовища, поруч із 31 іншим захисником України з Хмельницького, які віддали свої життя в російсько-українській війні.
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