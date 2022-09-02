Максим Щерба пішов на фронт добровольцем і перестав виходити на зв'язок на початку серпня.

Священик у місті Горішні Плавні Полтавської області довів до сліз матір загиблого українського захисника. Настоятель Свято-Миколаївського, який належить Українській православній церкві, отець Григорій заявив, що в Україні понад півроку триває "спецоперація" Росії, а не війна.

Про це жінка розповіла в сюжеті на телеканалі "ГОК".

Убита горем жінка розповіла, що її син Максим Щерба пішов на фронт добровольцем. До війни він працював водієм великих вантажівок у місцевому кар'єрі. Крім того, загиблий воїн був майстром спорту з пауерліфтингу.

Чоловік планував одружитися і навіть зробив пропозицію своїй дівчині. Перед самою війною він навіть їздив до Європи, щоб заробити гроші на ремонт і весілля.

На початку серпня Максим перестав виходити на зв'язок. Його матері Наталії повідомили, що він нібито загинув у них на очах. За офіційними даними, воїн числиться в списках зниклих безвісти під Бахмутом в Донецькій області.

У зв'язку з цим мати захисника України звернулася до отця Григорія, щоб той помолився за її сина.

"Підвели мене до цього батюшки. Це отець Григорій. Запитав: "Що у вас сталося?". А я йому кажу, що у мене сина вбили на війні. Що мене різнуло... він каже: "Ви знаєте, що це не війна, а спецоперація?" Яка ж це "спецоперація", коли моєму синові грудну клітку з танка пробили?"- зі сльозами на очах розповіла Наталя.

Як раніше повідомляв УНІАН, під час похорону загиблого під Миколаєвом бійця Олександра Зініва у Вінницькій області священик Московського патріархату напав на настоятеля Православної церкви України, який закликав місцеву владу сприяти забороні "діяльності московських попів" в Україні.

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