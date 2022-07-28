Чоловіків розборонили присутні на похоронах побратими загиблого.

Під час похорону загиблого під Миколаєвом бійця Олександра Зініва на Вінниччині священник Московського патріархату напав на настоятеля ПЦУ.

Відео інциденту розмістив у соцмережах активіст Сергій Тімков.

"Московський піп під час промови настоятеля ПЦУ отця Михайла проявив агресію, наніс легкі тілесні ушкодження, зірвав хрест з настоятеля і намагався використати свій хрест як знаряддя для побоїв", - написав Тімков.

На відео видно, що представника УПЦ (МП) спровокувала промова священника, який закликав місцеву владу сприяти забороні "діяльності московських попів" в Україні.

"Це не заради мене, це заради того, хто лежить сьогодні у домовині. Чому воно так відбувається? А тому що ми не цінуємо українського", - зазначив активіст.

Невдовзі до нього вибіг представник УПЦ (МП) і накинувся з металевим хрестом. Чоловіків розборонили присутні на похоронах побратими загиблого.

Услід священника, який постраждав від нападу, попросили висловити повагу до отця Московського патріархату.

Як писав УНІАН, російський турист в одному з готелів Туреччини погрожував українкам з Харкова побиттям за українську мову.

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