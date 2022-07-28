Під час похорону загиблого під Миколаєвом бійця Олександра Зініва на Вінниччині священник Московського патріархату напав на настоятеля ПЦУ.
Відео інциденту розмістив у соцмережах активіст Сергій Тімков.
"Московський піп під час промови настоятеля ПЦУ отця Михайла проявив агресію, наніс легкі тілесні ушкодження, зірвав хрест з настоятеля і намагався використати свій хрест як знаряддя для побоїв", - написав Тімков.
На відео видно, що представника УПЦ (МП) спровокувала промова священника, який закликав місцеву владу сприяти забороні "діяльності московських попів" в Україні.
"Це не заради мене, це заради того, хто лежить сьогодні у домовині. Чому воно так відбувається? А тому що ми не цінуємо українського", - зазначив активіст.
Невдовзі до нього вибіг представник УПЦ (МП) і накинувся з металевим хрестом. Чоловіків розборонили присутні на похоронах побратими загиблого.
Услід священника, який постраждав від нападу, попросили висловити повагу до отця Московського патріархату.
Як писав УНІАН, російський турист в одному з готелів Туреччини погрожував українкам з Харкова побиттям за українську мову.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Скандал у готелі Туреччини: росіянин погрожував побити українок через українську мову
- У Санкт-Петербурзі набирають людей для війни з Україною: обіцяють до 500 тисяч рублів
- Путін призначив нового заступника Шойгу