Отець Московського патріархату приїхав на переговори до голови села із озброєними чоловіками.

У селі Пісківка священник Московського патріархату погрожував селищному голові, бо громада проголосувала за перехід до ПЦУ.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Місцеві жителі розповідають, що священник отець Георгій і раніше не відрізнявся святістю, а зараз вони стривожені такою його поведінкою.

Під час окупації він переїхав до Коломиї, приміщення церкви здав в оренду, а релігійні послуги почав надавати через Фейсбук. Після цього селяни зібрали понад чотириста підписів за перехід до ПЦУ. Вони провели загальні збори, підготували протокол, підписи зібрали.

Після тих зборів отець Георгій приїхав на переговори до голови села із озброєними чоловіками. Серед них була людина із відомої колись у столиці банди Савлохова на прізвисько "Шафа". Озброєні помічники панотця вимагали скасувати рішення громади про вихід із Московського патріархату.

Отець Георгій має власну версію подій: каже, що йому погрожують місцеві і боїться за храм, й тому найняв охоронну фірму. Він запевняє, що підтримує Україну і допомагає армії.

У поліції Київської області зареєстровані одразу п’ять проваджень за зверненням отця Георгія проти погроз прихожан, і одне - за фактом погроз селищному голові від нього.

Як повідомляв УНІАН, священник Московського патріархату влаштував бійку на похоронах загиблого бійця.

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