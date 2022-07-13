Чоловік повідомив, що у нього були однодумці.

Білоруський прикордонник незаконно пробрався в Україну, щоб допомогти в боротьбі з російськими окупантами. Він потрапив під вогонь своїх же.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у коментарі Українській правді.

Він зазначив, що українські прикордонники Волинського прикордонного загону затримав чоловіка без документів.

"Затриманий повідомив, що є білоруським прикордонником і проходить службу в Брестській прикордонній групі. Він зазначив, що на порушення наважився, щоб приєднатися до сил оборони України у війні проти російського агресора", - йдеться в повідомленні.

При цьому Демченко зазначив, що у чоловіка були однодумці, з одним з них він відправився в Україну, але по дорозі до кордону їх виявили і зі стріляниною переслідували. У підсумку перетнути кордон зміг тільки він.

У Держприкордонслужбі зазначили, що проводиться перевірка отриманої інформації, після чого ухвалять рішення про долю затриманого.

Як раніше повідомляв УНІАН, 2 липня у Білорусі стартували командно-штабні навчання за участю територіальних військ в Гомельській області на кордоні з Україною.

Навчання триватимуть протягом трьох днів - з 12 по 14 липня. Їх мета - оцінка готовності посадових осіб сформованих військових частин територіальних військ виконати навчально-бойові завдання та вдосконалення навичок офіцерів запасу в роботі на пункті управління.

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