Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

Білоруські військові провели ротацію частини особового складу та техніки на кордоні з Україною.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Волинському та Поліському напрямках у підрозділах збройних сил республіки Білорусь, що виконують завдання з посилення охорони білорусько-українського кордону, проведено ротацію частини особового складу та техніки", - йдеться в повідомленні.

Триває перевірка штабу військ територіальної оборони Жлобинського району Гомельської області Білорусі. Також зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору цієї країни.

Як раніше повідомляв УНІАН, Білорусь продовжує відправляти Росії боєприпаси, проводить тривалі військові навчання на кордоні з Україною. У країні оголошені військові збори біля кордону з Україною, громадянам вручають повістки.

Останніми днями активно поширюється інформація про те, що можливий новий наступ на Україну, цього разу - з боку збройних сил Білорусі. Зокрема, Генштаб ЗСУ повідомляв, що з боку Білорусі на Волинському та Поліському напрямках можливі провокації.

12 липня у Білорусі стартували командно-штабні навчання за участю територіальних військ у Гомельській області на кордоні з Україною.

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