Військові навчання триватимуть з 12 по 14 липня.

У вівторок, 12 липня, у Білорусі стартували командно-штабні навчання за участю територіальних військ у Гомельській області на кордоні з Україною.

Про це повідомили у Міноборони Білорусі у Telegram.

Навчання триватимуть впродовж трьох днів - з 12 по 14 липня. Їхня мета - оцінка готовності посадових осіб сформованих військових частин територіальних військ виконати навчально-бойові завдання та вдосконалення навичок офіцерів запасу у роботі на пункті управління.

Під час навчань військові РБ відпрацюють охорону та оборону об'єкту територіальної оборони, а також несення служби на контрольно-пропускному пункті під час участі у виконанні заходів воєнного стану.

Як відомо, Білорусь продовжує відправляти Росії боєприпаси, проводить тривалі військові навчання на кордоні з Україною. У країні оголошені військові збори біля кордону з Україною, громадянам вручають повістки.

Останніми днями активно поширюється інформація про те, що можливий новий наступ на Україну, цього разу - з боку збройних сил Білорусі.

Зокрема, Генштаб ЗСУ повідомляв, що з боку Білорусі на Волинському та Поліському напрямках можливі провокації.

Утім, за словами радника голови Офісу президента України Олексія Арестовича, боятися нападу з боку Білорусі не варто. Інший радник голови ОПУ Михайло Подоляк висловлював думку, що чутки про напад Білорусі є нічим іншим, як черговою спекуляцією російської пропаганди з метою посіяти паніку в Україні.

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