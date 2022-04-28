Натомість 43% опитаних мають в планах повернутися до рідних домівок.

Лише 3% українців не планують повернутися додому.

Такими є результати дев’ятого загальнонаціонального опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 26 квітня 2022 року.

За даними опитування 20% дорослого населення відповіли, що їм довелося змінити місце проживання після 24 лютого у зв'язку з військовим втрогненням Росії в Україну.

Найбільше тих, хто змушений виїхати, у східних регіонах (58%) та серед молоді (33%).

За даними опитування, з початку квітня дещо зменшилася кількість тих, хто планує повертатися додому найближчим часом (з 29% до 22%). Натомість побільшало тих, хто хотів би повернутися, але трохи пізніше (з 24% до 31%). Майже не змінилася кількість тих, хто має намір повернутися додому, але після завершення війни (43%).

Соціологічна група "Рейтинг" проводила опитування серед населення України віком від 18 років і старших в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Опитано 1 тисячу респондентів. Метод опитування - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 3,1%.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого близько 5:00 ранку Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Путінські війська із зухвалістю та небаченою жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст та населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети. Дії Москви засудив фактично весь світ.

Понад три мільйони українців залишили країну, шукаючи прихисток від війни. Ще кілька мільйонів стали внутрішньо переміщеними особами.

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