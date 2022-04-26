Необхідні кошти на надання підтримки українцям-біженцям у сусідніх країнах оцінювали в 1,85 мільярдів доларів.

Агентство ООН з питань біженців припускає, що до кінця року з України через війну може виїхати понад 8 млн людей.

Це остання оцінка Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, повідомляє CNN. За їхніми оцінками, з 24 лютого з України через війну виїхали понад 5,2 млн осіб.

Давніший прогноз складав 4 млн до кінця року, а необхідні кошти на надання підтримки українцям-біженцям у сусідніх країнах оцінювали в 1,85 млрд доларів.

Виступаючи в Женеві під час запуску оновленого регіонального плану реагування на біженців для підтримки українських біженців, речник УВКБ ООН Шабіа Манту сказав, що план "покликаний забезпечити своєчасну та рятівну гуманітарну допомогу біженцям, які біжать з України".

План також буде зосереджений на "рішеннях через сприяння соціальних та економічних можливостей".

Раніше одна з найбільших криптовалютних бірж світу Binance запустила картку для українців, на яку нараховуватиме 75 доларів щомісяця.

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