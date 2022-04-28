У Сумах демонтували пам'ятник гусару, а в Конотопі – Пушкіну.

На Сумщині демонтували перші два монументи, що пропагували російську ідеологію: в Сумах – пам'ятник гусару, а в Конотопі – поету Олександру Пушкіну.

Як передає кореспондент УНІАН, в обласному центрі демонтаж пам'ятника гусару, що був встановлений у 2011 році у середмісті на перехресті вулиці Соборна та провулку 9 травня, здійснили 27 квітня.

Пам'ятник був демонтований за допомогою крана та вантажівки.

Також про це у Facebook повідомив начальник відділу з питань дизайну міського середовища управління архітектури та містобудування Сумської міської ради Максим Галицький.

"Ушли из города гусары..." вслід за орками та московським кораблем", – написав посадовець.

Тим часом сьогодні, 28 квітня, у місті Конотоп Сумської області демонтували пам'ятник Пушкіну.

"У Конотопі демонтували пам’ятник Пушкіну. При демонтажі відірвало голову", – повідомив у Facebook журналіст і блогер Олександр Рудоманов.

Співробітник Конотопського інституту Сумського державного університету та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Дмитро Власенко здійснив фото- і відеозйомку демонтажу. На відео видно, як пам'ятник Пушкіну знімають із постаменту за допомогою двох будівельних кранів. При цьому голова монументу відпадає від постаті скульптури.

Дерусифікація в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну все більше міст відмовляються від назв вулиць, навчальних та культурних закладів, які асоціюються зі країною-агресором.

У трьох містах України вже знесли пам'ятники російському поету Олександру Пушкіну. Крім того, історики, активісти та представники місцевої влади в різних регіонах масово подають пропозиції про перейменування вулиць і площ, пов'язаних з діячами з РФ. УНІАН зібрав найгучніші перейменування.

Крім того, 26 квітня у центрі Києва почали демонтувати монумент під Аркою дружби народів. Скульптура у вигляді двох робітників стоїть там з 1980-х років.

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