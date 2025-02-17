Скасування воєнного стану можливо тоді, коли зникнуть загрози, пояснив Веніславський.

Досягнення домовленостей між Україною та Росією про припинення вогню не означатиме скасування воєнного стану. Таку заяву зробив член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський (фракція "Слуга народу") в етері Радіо Свобода.

"Припинення вогню не означає скасування воєнного стану. Скасування воєнного стану можливо тоді, коли зникнуть загрози, які передбачені законом про правовий режим воєнного стану", – зазначив він.

За словами Веніславського, тимчасове припинення вогню не усуває ті загрози, які призвели до запровадження правового режиму воєнного стану. При цьому він додав, що терміни можливого скасування воєнного стану залежать, зокрема, від відведення російських військ, гарантій безпеки та результатів перемовин.

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"Це ж не означає, що Росія відвела свої війська з тимчасово окупованих територій чи свої засоби ураження, які можуть завдавати ударів по Україні. З огляду на психічний стан Путіна, я думаю, ми можемо очікувати будь-якого розвитку подій. Тому без гарантій того, що це матиме наслідком довготривалий мир, я не думаю, що воєнний стан може бути скасований", – наголосив Веніславський.

Воєнний стан в Україні

22 лютого 2022 року, коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення, на території України було запроваджено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію. Відтоді їх термін дії продовжувався.

Так, 5 лютого президент України Володимир Зеленський підписав два закони, якими до 9 травня продовжено воєнний стан і загальну мобілізацію. Ці закони Верховна Рада України ухвалила 15 січня 2025 року.

Це було вже 14-те голосування за продовження режиму воєнного стану і загальної мобілізації в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії.

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