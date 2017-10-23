У Хмельницькому скасували виставу "Анна Кареніна" через російську мову

Українська акторка та телеведуча Ольга Сумська повідомила про заборону вистави «Анна Кареніна» у Хмельницькому. Про це написала у Facebook.

«Змішали грішне з праведним...Хотіти зіграти для хмельничан «Анну Кареніну»...Забороняють Льва Толстого мовою оригіналу,а між тим,цей твір входить до шкільної програми,як зарубіжна література...Прикро», — написала вона.

Академічний музично-драматичний театр імені Старицького є комунальним закладом, підпорядкований Хмельницькій обласній раді. Однак, у раді зазначили, що рішення ухвалює виключно директорка театру, передає місцеве видання vsim.ua.

Директорка театру Галина Шпулак зазначила, що до неї у письмовому вигляді щодо проведення спектаклів ніхто не звертався.

Водночас, менеджер з організації вистав у Хмельницькому Юрій Слупицький повідомив, що окрім «Анни Кареніної» театр також заборонив вистави Homo Soveticus Віктора Шендеровича і російськомовного київського театру «Чорний квадрат».

Раніше концерт Бабкіна у Львові скасували після блокування клубу.