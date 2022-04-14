Таке рішення було прийнято, оскільки в даний час усе, що стосується російського викликає внутрішнє обурення та агресію у українців.

Міністерство освіти та науки вирішило переглянути шкільну програму з зарубіжної літератури та скоротити в ній російських письменників.

Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет в ефірі телемарафону.

За його словами, таке рішення було прийнято, оскільки в даний час усе, що стосується російського викликає внутрішнє обурення та агресію у українців.

"Минулого тижня ми зібрали робочу групу у рамках дисципліни "Зарубіжна література", яка чітко оцінить необхідність присутності російських авторів", – сказав він.

За словами Шкарлета, експерти дуже глибоко переглянуть твори, які раніше були рекомендовані в межах курсу російської літератури, і дуже критично поставляться до змісту курсу.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня Шкарлет повідомив, що зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) для вступників у 2022 році не буде. "Жодних іспитів в університетах не буде для запобігання будь-яких проявів корупції. Буде створено на кшталт ЗНО, але без участі дитини. Все буде прозоро, бо комп’ютер не бере участі у якихось корупційних схемах. Спробуємо це зробити в 2022 році без стресу для дитини, без застосування механізму ЗНО", - пояснив тоді мінстр.

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