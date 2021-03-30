В Україні замість військових комісаріатів передбачено створити територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Верховна Рада України ухвалила закон, що дозволить протягом доби призвати на службу резервістів в особливий період без оголошення мобілізації.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку" (реєстраційний номер 3553) проголосували 256 народних депутатів.

Ним передбачено замість військових комісаріатів створити територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Закон упорядковує питання військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, забезпечення належного функціонування Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Читайте такожПризов для резервістів. Чи змінюють щось "нові правила" військової служби

Також запроваджується новий вид військової служби - військової служби за призовом осіб з резервістів в особливий період.

Законом передбачено посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Зокрема, за порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку тягне за собою накладення штрафу від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - від 510 до 850 грн (на сьогодні від 5 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – це від 85 до 119 грн)

Повторне протягом року вчинення такого порушення, а також вчинення такого порушення в особливий період передбачає штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - від 850 до 1700 грн.

Також вносяться зміни до Кримінального кодексу України.

Ними передбачено, що ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з резервістів в особливий період карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

Відповідно до змін, ухилення призовника, військовозобов'язаного, резервіста від військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки, керівниками відповідних органів Служби безпеки України, відповідних підрозділів Служби зовнішньої розвідки, карається штрафом від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 5100 до 8500 грн) або виправними роботами на строк до одного року.

Ухилення військовозобов'язаного, резервіста від навчальних (спеціальних) зборів карається штрафом від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8500 до 11900 грн) або виправними роботами на строк до двох років.

Читайте такожКабмін затвердив чисельність українців, які підлягають весняному призову

Військовозобов'язані та резервісти, яким надійшла повістка відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки) на прибуття для призову на збори, зобов'язані прибути в пункт і в строк, зазначені у повістці.

В законі передбачено, що особливості ведення військового обліку резервістів в органах військового управління, військових частинах, у відповідних міських (районних) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки встановлюються Генеральним штабом ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк