Перша репетиція параду військ у Києві запланована 18 серпня, повідомили у КМДА.

У центрі Києва 18 серпня відбудеться перша репетиція параду військ на вулиці Хрещатик та на Майдані Незалежності, у зв'язку з чим передбачені масштабні перекриття руху.

Всього заплановано три репетиції – 18, 20 та 22 серпня, під час яких з 15:30 до 01:15 планується тимчасове обмеження руху транспортних засобів низкою вулиць, повідомила Київська міська держадміністрація.

Так, під час руху зведеної механізованої колони до місця проведення репетицій на вул. Хрещатик та Майдані Незалежності заплановано обмеження руху за маршрутами:

Колони № 1 (гусенична та колісна техніка): парк військової частини А0222 (А1937) – вул. Маршала Рибалка – вул. В. Чорновола – виїзд на просп. Перемоги зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту – проспект Перемоги (зустрічною смугою) – площа Перемоги (зустрічною смугою) – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Велика Васильківська – пл. Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – пл. Бессарабська – вул. Хрещатик;

(гусенична та колісна техніка): парк військової частини А0222 (А1937) – вул. Маршала Рибалка – вул. В. Чорновола – виїзд на просп. Перемоги зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту – проспект Перемоги (зустрічною смугою) – площа Перемоги (зустрічною смугою) – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Велика Васильківська – пл. Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – пл. Бессарабська – вул. Хрещатик; Колони № 2 (колісна техніка): аеродром "Святошин" – вул. Академіка Туполєва – зустрічною смугою проспекту Перемоги до шляхопроводу метро "Нивки" – проспект Перемоги – площа Перемоги – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська.

Також передбачається рух частини колони № 1 по: вул. Велика Васильківська – пл. Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – пл. Бессарабська – вул. Хрещатик;

частини колони № 2 по: вул. Антоновича – вул. І. Федорова (Либідська площа, залежно від довжини колони) – вул. Велика Васильківська – пл. Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – пл. Бессарабська – вул. Хрещатик.

Колона № 3 (колісна техніка) рухатиметься містом по маршруту: військова частина А0139 (проспект Перемоги 55/2) – проспект Перемоги – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Велика Васильківська – пл. Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – пл. Бессарабська – вул. Хрещатик.

Читайте такожНад Києвом пронеслися винищувачі, транспортники та вертольоти (відео)Також анонсовано траси перекриття руху транспорту під час переміщення частин військової техніки після проходження вулицею Хрещатик та повернення для другого проходження (тренування) або повернення до місць розміщення після завершення репетиції. З детальною інформацією можна ознайомитись на офіційному сайті київської влади.

Окрім того, 18, 20 та 22 серпня із 15:30 до 01:15 заплановане обмеження руху транспортних засобів на вул. Льва Толстого (на ділянці від вул. Терещенківської до площі Льва Толстого) та на вул. Петра Сагайдачного (на ділянці від Боричевого узвозу до вул. Ігорівської).

На час обмеження руху будуть внесені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту.

Звертається увага, що 18, 20, 22 та 24 серпня призупинять функціонування паркувальних майданчиків в центрі міста.

Також під час тренувань 18, 20, 22 серпня буде обмежено доступ громадян на території, прилеглі до місць проведення артилерійського салюту на Трухановому острові.

Нагадаємо, 24 серпня відзначатиметься 30-й за рахунком День Незалежності України. На честь ювілейного Дня Незалежності у нашій державі вирішили організувати сотні заходів.

Зокрема, заплановано військовий парад у Києві та великий благодійний концерт на стадіоні Національного спорткомплексу Олімпійський.

Автори: Інна Андаліцька, Екатерина Присяжнюк