У Сухопутних військах проводять перевірку.

У Сухопутних військах Збройних сил України відреагували на скандал довкола маршу військових-жінок на підборах замість берців.

Про це пише Радіо Свобода.

У прес-службі відповіли, що звернули увагу на критику громадськості та вже проводять перевірку. Про результати пообіцяли повідомили пообіді в п’ятницю.

«Зараз триває перевірка цього випадку. Після перевірки буде ухвалено рішення. Перевіряємо, чому виникла така ситуація. Ми відповідальні за організацію проведення підготовки параду, але не за форму одягу, яку визначили. Ми готуємо людей і техніку до проведення параду. Командування сухопутних військ відповідає за підготовку механізованої колони, яка братиме участь у військовому параді, і підготовку особового складу», – повідомили у прес-службі.

Читайте такожУ Києві закриють станцію метро "Палац спорту" через навчанняУ Сухопутних військах порадили журналістам уточнювати інформацію що маршу жінок у Міноборони, проте в оборонному відомстві запит видання переадресували до Сухопутних військ.

Водночас депутатка Марина Бардіна у Facebook написала за результатами розмови з главою МО, що взуття на параді буде іншим. Йдеться про взуття на невисоких підборах, схоже на осінні боти.

Що сталося

У четвер, 1 липня, в мережі розгорівся скандал довкола участі жінок-військових у параді на підборах замість берців. Фотографії підготовки опублікувало на своїй сторінці Міноборони.

Жінки крокуватимуть Хрещатиком у туфлях разом з іншими підрозділами – в рамках військового параду з нагоди 30-річчя Незалежності. На підготовку дали три місяці.

Користувачі соцмереж назвали ідею «трешом» і заявили, що це перетворить парад на «фарс».

У п’ятницю, 2 липня, депутатки Ради вручили міністру оборони на знак протесту підбори.

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Автор: Яна Ставська