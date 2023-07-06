Жертвами ракетного удару стали матір та сестра журналіста Володимира Садового.

В результаті нічної ракетної атаки по Львову загинули члени родини місцевого журналіста Володимира Садового – мати та рідна сестра. Про це у Facebook повідомив керівник видання "Варта 1" Ігор Зінкевич.

Він зазначив, що сьогодні вночі росіяни забрали життя членів родини людини, яка працювала у медіаресурсі "Варта 1".

"Не стало Анастасії Сенів та її мами Мирослави Садової. Вони – сім’я нашого вартового Володимира Садового – рідна сестра та мама", - розповів Зінкевич.

Він додав, що ворожа ракета влучила в будинок, у якому мешкали загиблі.

Нічна атака по Львову: що відомо

Сьогодні вночі російські окупанти атакували Львів крилатими ракетами "Калібр". Всього по території України вони запустили десять ракет, системам ППО вдалося збити сім з них.

Одна з ворожих ракет влучила у багатоквартирний будинок у Львові, внаслідок чого зруйновано його значну частину.

За попередніми даними, загинули чотири людини, постраждали 37. Рятувальники продовжують пошуки людей під завалами.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що наймолодшою жертвою російського удару стала 21-річна дівчина, найстаршій загиблій – 95.

Загалом у місті пошкоджено понад 30 будинків, 10 гуртожитків, будинок дитини, два виші, санаторна школа та підстанція.

У Львові оголошено дводенну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару.

Вас також можуть зацікавити новини: