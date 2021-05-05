Оскільки руки є одним з основних факторів ризику поширення хвороботворних мікроорганізмів, гігієна рук дозволяє знизити рівень поширення інфекційних захворювань.

Щорічно 5 травня, за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), люди відзначають вкрай важливу для сьогодення дату - Всесвітній день гігієни рук.

Дата цього заходу була обрана не випадково: 5-й день 5-го місяця символізує 5 пальців на кожній руці людини. Оскільки руки є одним з основних факторів ризику поширення хвороботворних мікроорганізмів, гігієна рук дозволяє знизити рівень поширення інфекційних захворювань.

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Всесвітній день гігієни рук розпочато, щоб нагадати про важливість обробки рук для збереження життя і здоров'я мільйонів людей і підкреслити особливу важливість гігієни рук як в області охорони здоров'я, так і в повсякденному житті. Центр громадського здоров'я підтримує цю ініціативу і закликає установи охорони здоров'я, установи і всіх громадян приєднатися до кампанії ВООЗ по чистоті рук.

На наших руках живе величезна кількість небезпечних для здоров'я мікроорганізмів. В результаті навіть незначних подряпин або ран, вони можуть викликати вірусні захворювання, бактеріальні, грибкові та кишкові інфекції, гельмінтози та ін.

Найбруднішими предметами, з якими щодня стикається майже кожна людина, є мобільні і стаціонарні телефони, письмові столи, клавіатура і мишка комп'ютера, кнопки ліфта, вимикачі світла, дверні ручки і все перила.

У ЦГЗ нагадали декілька правил гігієни рук саме для медпрацівників, які проводять догляд за пацієнтами. Бо їхня повсякденна робота вимагає більш прискіпливого ставлення до гігієни рук, навіть під час користування рукавичками.

У відомстві зазначили, що процесі догляду за пацієнтом, слід дотримуватись таких правил використання рукавичок:

перед одяганням рукавичок потрібно обробити руки спиртовмісним антисептиком, або вимити руки з милом;

одягати рукавички слід на повністю висохлі руки;

після одягання рукавичок заборонено торкатися до будь-яких об’єктів внутрішнього середовища;

необхідно провести гігієнічну обробку рук (спиртовмісним антисептиком) після зняття рукавичок;

рукавички слід викидати не торкаючись ними навколишніх об’єктів.

"Чому важливий кожен пункт? Тому що навіть медичні рукавички можуть мати мікроскопічні дефекти чи пошкодження, а це вже потенційна загроза забруднення рук медичного працівника та поширення інфекцій. Пам’ятайте! Дотримання практик гігієни рук - це не дрібниця. Бережіть себе та пацієнтів!" - закликали у ЦГЗ.

Зазначимо, у цей день, 5 травня, у світі також відзначають Міжнародний день акушерки та Міжнародний день боротьби за права інвалідів.

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Автор: Вікторія Гордієнко