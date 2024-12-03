Останніми днями Київ очевидно взяв курс на примус НАТО до прийняття України.

Україна активно сигналізує партнерам, що готова на значні поступки при укладенні миру з РФ, якщо її негайно візьмуть в НАТО. Однак в самому альянсі, де подібні рішення ухвалюються консенсусом, є принаймні три країни, які виступають проти членства України. Про це пише Le Monde.

Членство України в НАТО "є варіантом, який викликає у багатьох союзників неспокій", – сказав виданню неназваний дипломат, посилаючись на заперечення США, Німеччини та Угорщини.

У той час як деякі країни, такі як Франція та Велика Британія, наполягають на запрошенні Києва до НАТО, президент США Джо Байден відмовився це санкціонувати, а його наступник ніколи не підтримував цю ідею, зазначає Le Monde. Навпаки, у своєму плані закінчення російсько-українського конфлікту генерал Кейт Келлог, який незабаром стане спецпредставником Трампа в Україні, навпаки запропонував "відкласти членство України в НАТО на тривалий період" в обмін на мирну угоду з РФ.

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Таким чином, припинення вогню навряд чи супроводжуватиметься вступом України в НАТО, пише Le Monde. З іншого боку, додає видання, європейці зараз активно обговорюють можливість створити іншу структуру на базі ЄС чи просто коаліції європейських країн, аби гарантувати безпеку України після війни.

"Ми могли б уявити собі операцію під європейським командуванням за участю десяти чи 15 країн. Єдина вимога полягала б у тому, щоб за відсутності США європейське розгортання було достатньо масовим, надійним і, звичайно, серйозно сприймалося Росією. Присутність Франції та Великої Британії, двох ядерних держав, мала б сенс", – каже колишній заступник генерального секретаря НАТО Каміль Гранд.

Україна просить про терміновий вступ в НАТО

Як писав УНІАН, наприкінці листопада президент Володимир Зеленський заявив про готовність підписати мирну угоду з РФ навіть без повернення окупованих Росією територій. Але тільки за умови, що Україну негайно візьмуть в НАТО, аби запобігти новому нападу Росії.

Трохи згодом стало відомо, що Україна офіційно закликала НАТО надати їй формальне запрошення на вступ в альянс вже цього тижня. Відповідний лист МЗС України направило в столиці усіх країн НАТО.

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