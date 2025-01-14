За версією поліції, йому допомагали ще один чоловік та жінка.

У Харкові затримали чоловіка, причетного до нападу на працівників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

"Зловмисники перегородили дорогу транспортному засобу, що перевозив мобілізованих осіб. З цивільних авто вийшли двоє чоловіків та жінка. В одного з нападників був пістолет. Вони розбили скло в автомобілі працівників РТЦК та СП та почали з ними бійку", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що до поліції інформація про подію надійшла вчора, 13 січня, о 20:10.

Поліцейські встановили особу одного з нападників – йому 49 років. В автомобілі чоловіка виявили стартовий пістолет та набої до нього. Правоохоронці затримали зловмисника, а його машину вилучили.

Слідчі відкрили кримінальні провадження ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Також поліцейські розшукують інших осіб, причетних до вчинення злочину.

За повідомленням сайту "Антикор", у Харкові чоловік розбив вікно в мікроавтобусі, в якому перебували двоє затриманих хлопців.

"Все почалося з того, що працівники ТЦК затримали двох хлопців і затягнули їх у мікроавтобус. На місці вони зіткнулися з опором цивільного, який, побачивши те, що відбувається, розбив вікно пістолетом. Після цього затримані змогли вийти з транспортного засобу, і між ними і працівниками ТЦК виник конфлікт", - сказано в повідомленні.

На оприлюдненому відео видно, як чоловік з пістолетом погрожує працівникам ТЦК зі словами: "Зараз застрелю".

У Харкові чоловікам пропонували виїхати за кордон під виглядом спортсменів

У Харкові затримали чоловіка, який вигадав незвичну схему уникнення мобілізації. 46-річний житель області пропонував чоловікам виїхати за кордон під виглядом спортсменів.

За даними поліції, чоловік запропонував українцю призовного віку за 5500 доларів оформити військово-облікові документи та забезпечити йому членство в Українській федерації карате, запевняючи, що має надійні звʼязки для впливу на посадових осіб ТЦК і спортивної організації.

Він відправив забрати аванс колишнього міліціонера, який виступив у цій справі посередником. Правоохоронці затримали його під час одержання чотирьох тисяч доларів. Невдовзі оголосили про підозру і самому організатору (за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

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