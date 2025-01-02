У грудні 2024 року таку думку поділяло 57% опитаних, коли у лютому таких було 73%.

В Україні зменшується частка тих громадян, хто готовий терпіти тягар війни "стільки, скільки буде потрібно". Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 2-17 грудня 2024 року.

Зокрема, в учасників опитування запитали, скільки ще часу вони готові терпіти війну.

Результати дослідження засвідчують незначне, але зниження частки тих, хто готовий терпіти війну "стільки, скільки буде потрібно". У грудні число таку думку поділяло 57% опитаних громадян. Хоча у жовтні 2024 року на це були готові 63% опитаних, а у лютому минулого року - 73%.

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Водночас, один рік готові терпіти війну 3%, пів року - теж 3%. А от декілька місяців готові терпіти війну 18%. Ще 18% не визначилися з відповіддю.

Соціологи відзначають, що частка тих, хто говорять про більш короткий період у декілька місяців чи пів року, у грудні змінилася неістотно у порівнянні з аналогічним опитуванням у жовтні. Натомість з 12% до 18% стало більше тих, кому "важко сказати", скільки часу вони ще готові терпіти.

Дослідники вважають, що між жовтнем і груднем більшою мірою відбулося не зниження запасу міцності українців, а відбулося зростання невизначеності (що відображає високу невизначеність сукупність зовнішніх факторів, як-от вибори в США, так і внутрішніх обставин).

Як відзначив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, зменшення частки тих, хто готовий терпіти воєнні складнощі стільки, скільки буде потрібно, безумовно є тривожною тенденцією, яка потребує уваги влади та суспільства. "Тим більше ми бачимо, що готовність терпіти не зводиться до соціально-економічних умов, а насправді інші фактори більш вагомі і визначають запас міцності населення", - повідомив Грушецький.

Разом з цим, він впевнений, що станом на грудень 2024 року українці демонструють високу стійкість та доволі міцну волю боротися далі, якщо враховувати негативні (а часом – мало не апокаліптичні) "прогнози", які пророкували Україні і українцям протягом 2024 року.

Було опитано 985 респондентів. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

Інші опитування українців

Як повідомляв УНІАН, результати опитування від групи "Рейтинг" спільно зGallup International, проведеного 2-5 грудня 2024 року, свідчать, що 45% українців очікують, що 2025 рік буде кращим за 2024, ще 27% очікують на погіршення, 20% вважають, що він буде таким самим. 8% не визначилися зі своїми очікуваннями щодо 2025-го року. У порівнянні з минулим роком, оцінки змістилися до більш песимістичних очікувань.

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