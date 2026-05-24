Українські виші почнуть масово закриватися вже в найближчі роки, - ректорка ХНУ

Зважаючи на кількість дітей в школах, за кілька років сотням українських вишів буде просто нікого навчати.

В Україні швидкими темпами скорочується кількість випускників шкіл, що незабаром спричинить кризу в галузі вищої освіти. Багатьом закладам доведеться об’єднуватися, або закриватися. Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявила ректорка Харківського національного університету імені Каразіна Тетяна Кагановська.

Вона зауважила, що конкуренція між університетами в Україні існувала завжди, і заклади змагалися за студентів, пропонуючи якісну освіту. Однак зараз ситуація зовсім інша, переконана Кагановська

"Шанс вижити мають ті, хто має міцний ціннісний каркас, потужні наукові школи, сильний кадровий склад і команду, яка працює, як один організм", – каже ректорка.

Відео дня

Очільниця Харківського університету наголосила, що галузь стикається із дуже серйозними демографічними викликами.

"Цифри показують, що кількість дітей у молодших школах вже зараз прогнозує складні часи для університетів на найближчі 5-10 років", – підкреслила Кагановська.

Демографія України: останні новини

Як писав УНІАН, за підрахунками Business Insider на основі даних Світового банку та ООН, у 2025 році до України повернулися близько 1,7 млн біженців, що дало приріст населення на 4,4% і вивело країну на перше місце у світі за балансом міграції.

Разом з тим, як заявила демограф Елла Лібанова, після війни на Україну може чекати ще одна потужна хвиля еміграції. На її думку, за кордон можуть виїхати сотні тисяч чоловіків, щоб об’єднатися зі своїми дружинами і дітьми, яким вдалося закріпитися в Європі.

Вас також можуть зацікавити новини: