'Скоротилася вп'ятеро': в МОН назвали кількість іноземних студентів в Україні

Найбільше іноземців на навчання приїхало до України з Китаю.

Кількість іноземних студентів в Україні через повномасштабне російське вторгнення скоротилася вп'ятеро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра освіти і науки Миколи Трофименка.

"У нас до вторгнення було біля 100 тисяч іноземних громадян, які вчились в наших закладах вищої освіти. Зараз у нас вчиться близько 20 тисяч", - розповів Трофименко.

Наразі в країні працює єдина міжвідомча координаційна база для видачі запрошень іноземним абітурієнтам, до якої мають доступ Державна міграційна служба та Служба безпеки України.

"Вони відпрацьовують кожного вступника з точки зору безпеки ще до видачі, верифікують сам факт видачі запрошення, щоб з ним можна було піти в наше консульство за кордоном", - поділився заступник міністра освіти.

За його словами, основним логістичним маршрутом для студентів залишається транзит через країни, які не входять до Шенгенської зони, оскільки країни ЄС проводять надто ретельні перевірки через міграційні ризики.

Зокрема, найчастіше іноземці прибувають в аеропорт Кишинева в Молдові, де їх зустрічають фахівці Українського державного центру міжнародної освіти або представники самих університетів.

Також наведено дані, з яких країн приїжджає найбільше іноземців на навчання:

Китай - 6304 осіб;

Азербайджан - 4790;

Грузія - 1364;

Індія - 904;

Марокко - 754;

Туреччина - 559;

Туркменистан - 546;

Польща - 525;

Вірменія - 387.

Повідомляється, що загальна кількість іноземних студентів в Україні зараз становить 19 687 осіб.

Трофименко зауважив, що навчання іноземців - це суттєві інвестиції як у спецфонди самих навчальних закладів, так і в загальну економіку України.

"Вони приїжджають, ходять в наші магазини, заклади, проживають, купляють і привозять гроші в економіку", - додав заступник міністра освіти.

Вища освіта в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що за останні 4 роки вартість навчання в українських університетах зросла на 60%. Примітно, що найбільше подорожчання зафіксували саме у 2025 році. За даними дослідження, середня вартість навчання зростала щороку. У 2022 році ціна становила 19 171 грн, у 2023 - 21 591 грн, у 2024 - 25 347 грн, а у 2025 році досягла вже 30 798 грн. Найдорожчими виявились стоматологія, медицина, міжнародні відносини і право, ІТ та мистецтво. Водночас, найнижчі ціни мають напрями, які держава вважає критично важливими для економіки й відбудови: залізничний транспорт, машинобудування, металургія, енерговиробництво й аграрні спеціальності.

Також ми писали, що премʼєр-міністр України Юлія Свириденко анонсувала підвищення стипендій з 1 вересня 2026 року. Мінімальна стипендія зросте вдвічі, порівняно з виплатами 2025 року. За словами Свириденко, академічні стипендії становитимуть щонайменше 4000 грн. При цьому, їх отримуватимуть й студенти приватних закладів вищої освіти, які так само навчаються коштом державного замовлення.

